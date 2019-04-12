«Хозяин смеялся»: В Кемерове собака покусала детей
В Кемерове на Лесной Поляне собака покусала детей. Подросток спустил пса на своих сверстников.
Об инциденте в соцсети рассказала мама одного из пострадавших мальчиков. По ее словам, дети играли на детской площадке, где была также привязана собака. Затем хозяин животного, мальчик 10 лет, отвязал собаку, и она набросилась на двоих детей.
«Хозяин смеялся и не пытался увести собаку. Было много свидетелей. Сейчас я думаю только о здоровье моего сына, оно под угрозой, а, может, и жизнь», – написала в соцсети горожанка.
В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что местная жительница сообщила о случившемся в полицию. У ее 10-летнего сына была диагностирована рана ноги.
– В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Хозяйка собаки установлена. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством, – рассказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU