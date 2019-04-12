При поддержке Россельхозбанка открылся животноводческий комплекс «Нестерово»

СЕГОДНЯ 07:06 2019-04-12T07:06:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области состоялось открытие животноводческого комплекса «Нестерово», входящего в группу компаний «ЭкоНива». В торжественной церемонии запуска предприятия приняли участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Павел Марков и Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Проект предусматривает создание молочного комплекса на 2 800 голов дойного стада с производственной мощностью 25,6 тысяч тонн молока в год. Общая стоимость проекта составила 3,02 миллиарда рублей. Реализация данного проекта позволила создать 97 рабочих мест в Пителенском районе Рязанской области.

Россельхозбанк работает в Рязанской области с 2002 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона составил 103,7 миллиарда рублей, из них 85,3 миллиарда рублей в АПК. При участии Банка было реализовано более 70 проектов по строительству и модернизации объектов, которые ежегодно обеспечивают производство более 118 тысяч тонн молока и 7 тысяч тонн мяса.

В 2018 году Банк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции АПК Рязанской области 11,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU