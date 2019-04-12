Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:42 2019-04-12T06:48:17+03:00

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В Мариинске подросток без прав попал в ДТП на спортивном мотоцикле. Фотографии с места аварии появились в Сети.

Авария произошла в четверг в 18.15 рядом с домом №98 по улице Ленина, рассказали в областном управлении ГИБДД.

– Водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki. Мотоциклом управлял 17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения. После этого столкновения мотоцикл столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Мотоциклист был госпитализирован. Был в мотошлеме, но без защитной экипировки, – отметили в ГИБДД.

Пользователи соцсети отмечаю, что подросток получил перелом пятки.

ИСТОЧНИК KP.RU