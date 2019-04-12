2019-04-12T06:48:17+03:00
Происшествия

Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Кузбассе

Байкера госпитализировали
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Мотоцикл врезался в легковушку. Фото: "ВКонтакте"Мотоцикл врезался в легковушку. Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Мариинске подросток без прав попал в ДТП на спортивном мотоцикле. Фотографии с места аварии появились в Сети.

Авария произошла в четверг в 18.15 рядом с домом №98 по улице Ленина, рассказали в областном управлении ГИБДД.

– Водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki. Мотоциклом управлял 17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения. После этого столкновения мотоцикл столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Мотоциклист был госпитализирован. Был в мотошлеме, но без защитной экипировки, – отметили в ГИБДД.

Пользователи соцсети отмечаю, что подросток получил перелом пятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24