Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Кузбассе
В Мариинске подросток без прав попал в ДТП на спортивном мотоцикле. Фотографии с места аварии появились в Сети.
Авария произошла в четверг в 18.15 рядом с домом №98 по улице Ленина, рассказали в областном управлении ГИБДД.
– Водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki. Мотоциклом управлял 17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения. После этого столкновения мотоцикл столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Мотоциклист был госпитализирован. Был в мотошлеме, но без защитной экипировки, – отметили в ГИБДД.
Пользователи соцсети отмечаю, что подросток получил перелом пятки.
ИСТОЧНИК KP.RU