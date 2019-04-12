«Пи*****м не продам»: УФАС проверит кемеровскую пекарню

СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-12T07:42:31+03:00

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Кемеровское УФАС проведет проверку пекарни, которая отказывается продавать хлеб геям. В сообщениях предпринимателей в Instagram нашли признаки недобросовестной конкуренции.

Напомним, что в феврале в центре Кемерова открылась пекарня братьев Ипатовых, которая привлекла внимание общественности надписью на прилавке «Пи*****м вход запрещен». Пекари отметили, что ни при каких условиях не будут обслуживать людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Свой хлеб Ипатовы называли «правильным», отмечая, что в магазинах продаются только «хлебозаменители». Именно эти утверждения привлекли внимание надзорного органа.

– При осмотре их страницы в соцсети Instagram в одной из публикаций было обнаружено замечание в адрес других продавцов, которое имеет признаки недобросовестной конкуренции. «Не только питаться поганым хлебом, но хлебом, в состав которого входят натуральные проверенные ингредиенты», – было написано на странице. В этом комментарии мы видим признаки некорректного сравнения своей продукции с продукцией любого другого производителя, – отметили в пресс-службе Кемеровского УФАС. – По этой норме мы не возбуждаем дело сразу, а направляем предупреждение в письменной форме о том, чтобы прекратили распространения сведений, в которых содержатся признаки нарушения. Если предупреждение будут исполнено, дело не будет возбуждаться.

Сейчас специалисты ведомства запросили документы, чтобы установить лицо, владеющее пекарней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694150" frameborder="0"></iframe> В пекарню братьев Ипатовых геям вход закрыт.Полина ПРИЛУЦКАЯ

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– Это мое личное убеждение. Мы работаем не для этих людей. Мы работает для нормальных людей, – говорит совладелец пекарни Антон Ипатов. – Я надеюсь, нас бог милует, уведет их в сторону, они не найдут этот магазин. Пока таких случаев не было. Таким людям мы не отпустим товар. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU