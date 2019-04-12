Житель Кузбасса порубил трехмесячную дочь топором
В Белове мужчина несколько раз ударил трехмесячного ребенка топором для мяса. Ему не понравилось, что дочь громко плачет.
Преступление произошло в октябре прошлого года. 45-летний мужчина вместе с сожительницей пил спиртное у себя дома. В какой-то момент их трехмесячная дочь начала плакать. Ребенок не успокаивался, несмотря на то, что мать его стала качать в коляске. Плач разозлил мужчину, и он потребовал, чтобы женщина закрыла дочери рот. Затем глава семьи начал бить сожительницу, держащую в руках ребенка.
– Сначала мужчина бил руками, а затем взял топорик для разделки мяса и им несколько раз ударил сожительницу, при этом попал по голове ребенка, – рассказали в областном управлении Следственного комитета.
Пострадавшая женщина позвонила родственникам, которые вызвали полицейских. Мужчину задержали на месте. Ребенка с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.
В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Он признал вину и сотрудничал со следствием, находясь во время расследования под стражей. Суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU