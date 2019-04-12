2019-04-12T08:42:15+03:00
Происшествия

Два молодых кузбассовца избили сторожа из-за солярки

Молодые люди сливали топливо из гаража сельхозпредприятия
Екатерина РОМАНОВА
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Два молодых кузбассовца избили сторожа из-за солярки. ФОТО: архив КПДва молодых кузбассовца избили сторожа из-за солярки. ФОТО: архив КПФото: Михаил ФРОЛОВ
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Двое кузбассовцев решили заработать на продаже дизельного топлива. Для того, чтобы раздобыть солярку, они отправились в гараж одного из сельхозпредприятий. Там они планировали сломать замок и слить топливо с техники. В тот момент, когда 17-летний подросток и его 20-летний друг ломали замок, их заметил 49-летний сторож. Молодые люди не стали церемониться с мужчиной и вдвоем избили его, а потом забрали ключ от замка. Сторожа они завели в гараж и снова избили. Поняв, что тот им больше не помешает, злоумышленники стали сливать топливо. В общей сложности им удалось наполнить шесть канистр (82 литра солярки). Примечательно, что канистры друзья взяли тут же, в гараже.

Молодые люди уже собирались уходить из гаража, когда поняли, что сторожу нужна помощь: без посторонней помощи он просто не мог передвигаться. Они довели его до дома и оставили там. Позже врачи скорой помощи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму. А о том,что случилось в гараже, сторож рассказал сотрудникам полиции.

- Подозреваемые были задержаны, похищенное топливо изъято, обвиняемые не успели продать 82 литра солярки,- сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Со следствием они сотрудничали, вину признали и вскоре предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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