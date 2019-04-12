2019-04-12T08:48:31+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка упал с четвертого этажа

Мужчина остался жив
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке мужчина упал с четвертого этажа. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители.

Инцидент произошел в четверг около 20:00 в одном из домов по улице Клименко в Заводском районе города, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». С высоты четвертого этажа выпал мужчина. Его приземление пришлось на крышу пристройки. Очевидцы произошедшего позвонили в службу скорой помощи и вызвали на место бригаду медиков. Врачи госпитализировали пострадавшего. Сейчас все подробности произошедшего выясняют правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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