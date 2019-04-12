Слишком шумный: работникам кемеровского предприятия запретили ездить на ЗИЛе

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-12T09:13:08+03:00

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В Кемерове работникам предприятия запретили ездить на автомобиле марки ЗИЛ. Грузовик издает слишком много шума.

Специалисты Управления Роспотребнадзора проверили кемеровское предприятие «Монтажэнергострой». В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что на рабочем месте водителя автомобиля ЗИЛ-130 не обеспечено соответствие гигиеническим нормативам. В частности, уровень шума, вибрации, а также концентрация углерода оксида в воздухе рабочей зоны превышает предельно допустимые концентрации вредных веществ.

Поскольку эксплуатация автомобиля с данными нарушениями может нанести вред здоровью водителя, в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении, материалы ушли в суд.

Рудничный районный суд привлек юридическое лицо к ответственности и запретил эксплуатацию автомобиля ЗИЛ-130 на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU