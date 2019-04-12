В Кемерове на мосту иномарка протаранила маршрутку

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-12T09:34:49+03:00

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В Кемерове водитель иномарки протаранил маршрутку во время гонки по мосту. Кадры с места аварии появились в соцсети.

«На мосту по улице Терешковой со стороны Радуги. «Форд» и «Приора» устроили гонки, «летели», подрезая всех, в итоге "Форд" остановился об маршрутку, "Приора" уехал», – написали в соцсети очевидцы.

После аварии в соцсети появились кадры с места ДТП. На них видно, что «ПАЗик» маршрута №10 получил большую вмятину задней части кузова. Автомобиль Ford Focus получил повреждения передней части. О количестве пострадавших не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702736" frameborder="0"></iframe> Гонщик разбил маршрутку в Кемерове.

Водитель иномарки не успел затормозить. Фото: "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU