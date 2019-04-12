Все в дыму: На кузбасской трассе столкнулись шесть автомобилей

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-12T11:16:02+03:00

Шесть машин попади в ДТП на трассе. Кадр: Виктор Бердников

Водители не увидел друг друга в дыму

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На кузбасской трассе произошло две аварии с участием шести автомобилей. Водители не разглядели друг друга в дыму горящих полей.

Два аварии произошли около 11.30 на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. В каждой столкнулись по три автомобиля.

Трава горит по обочине трассы. Фото: Telegram/"Удивительный Кузбасс"

– По предварительным данным сопутствующей причиной столкновений стала недостаточная видимость в связи с задымлением проезжей части, вызванным горением сухой травы на придорожной территории. В результате ДТП никто не пострадал, – отметили в УГИБДД по Кемеровской области.

Сейчас инспекторы на месте оформляют ДТП и помогают другим водителям проезжать опасный участок дороги.

на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Фото"ВКонтакте"/Регион-42

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702745" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП на трассе в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU