2019-04-12T11:16:02+03:00
Происшествия

Все в дыму: На кузбасской трассе столкнулись шесть автомобилей

Водители не увидел друг друга в дыму
Кирилл ЧАЩИН
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Шесть машин попади в ДТП на трассе. Кадр: Виктор БердниковШесть машин попади в ДТП на трассе. Кадр: Виктор Бердников
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На кузбасской трассе произошло две аварии с участием шести автомобилей. Водители не разглядели друг друга в дыму горящих полей.

Два аварии произошли около 11.30 на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. В каждой столкнулись по три автомобиля.

Трава горит по обочине трассы. Фото: Telegram/"Удивительный Кузбасс"

Трава горит по обочине трассы. Фото: Telegram/"Удивительный Кузбасс"

– По предварительным данным сопутствующей причиной столкновений стала недостаточная видимость в связи с задымлением проезжей части, вызванным горением сухой травы на придорожной территории. В результате ДТП никто не пострадал, – отметили в УГИБДД по Кемеровской области.

Сейчас инспекторы на месте оформляют ДТП и помогают другим водителям проезжать опасный участок дороги.

на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Фото"ВКонтакте"/Регион-42

на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Фото"ВКонтакте"/Регион-42

Массовое ДТП на трассе в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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