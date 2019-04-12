Все в дыму: На кузбасской трассе столкнулись шесть автомобилей
На кузбасской трассе произошло две аварии с участием шести автомобилей. Водители не разглядели друг друга в дыму горящих полей.
Два аварии произошли около 11.30 на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. В каждой столкнулись по три автомобиля.
Трава горит по обочине трассы. Фото: Telegram/"Удивительный Кузбасс"
– По предварительным данным сопутствующей причиной столкновений стала недостаточная видимость в связи с задымлением проезжей части, вызванным горением сухой травы на придорожной территории. В результате ДТП никто не пострадал, – отметили в УГИБДД по Кемеровской области.
Сейчас инспекторы на месте оформляют ДТП и помогают другим водителям проезжать опасный участок дороги.
на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Фото"ВКонтакте"/Регион-42
Массовое ДТП на трассе в Кузбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU