2019-04-12T10:51:25+03:00
Общество

«Я этим не горжусь»: известный комик выступил в Шерегеше пьяным

Такое признание сделал участник трио «Иванов, Смирнов, Соболев»
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Антон Иванов (третий справа) вспоминает, как выступал в Шерегеше пьяным Кадр: «Бар в большом городе» / YouTubeАнтон Иванов (третий справа) вспоминает, как выступал в Шерегеше пьяным Кадр: «Бар в большом городе» / YouTube
Изменить размер текста:

Резидент Comedy Club Антон Иванов рассказал, как выступил в Шерегеше в стельку пьяным. Признание участник трио «Иванов, Смирнов, Соболев» сделал во время шоу «Бар в большом городе».

- Мы были только после съемок и полетели в Шерегеш. Это где-то в Кузбассе далеко. Очень долгий перелет, потом нас на маршрутке везли часов пять, мы ни фига не спали, - описал прелести пути Антон Иванов.

По словам артиста, по приезду в Шерегеш участникам трио предложили отдохнуть или пойти покататься с горы. Антон Иванов и Алексей Смирнов выбрали последний вариант, а Илья Соболев остался в гостинице. Однако по дороге комики зашли в бар.

Антон Иванов про выступление в Шерегеше.Видео: «Бар в большом городе» / YouTube

- Мы заходим в бар какой-то, и ребята-бармены нас узнают, говорят: «Давайте с нами». Доходит до того, что мы со Смирнягой, с Лехой, готовим сами коктейли и просто людям: «На!», - рассказал Антон Иванов.

В гостиницу ребята вернулись пьяными, а перед выступлением продолжили выпивать со зрителями. Иванов признался, что на сцене буквально не мог двух слов связать, о чем жалеет. Выступление трио быстренько свернуло.

- Я этим не горжусь. Больше я себе такого не позволял, - заключил Иванов.

Правда, комик не уточнил, когда именно трио выступало в Шерегеше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из кузбасского супермаркета изъяли поддельную одежду на 1,4 миллиона рублей
В Кузбассе мужчина убил пасынка из-за тунеядства
Все в дыму: На кузбасской трассе столкнулись шесть автомобилей
В Кемерове на мосту иномарка протаранила маршрутку
Слишком шумный: работникам кемеровского предприятия запретили ездить на ЗИЛе
Житель Новокузнецка упал с четвертого этажа
Два молодых кузбассовца избили сторожа из-за солярки
Житель Кузбасса порубил трехмесячную дочь топором
«Пи*****м не продам»: УФАС проверит кемеровскую пекарню
При поддержке Россельхозбанка открылся животноводческий комплекс «Нестерово»
Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Кузбассе
Полиция проверит поведение директора, оскорбившего ученика в Кузбассе
«Хозяин смеялся»: В Кемерове собака покусала детей
Кузбасский кладовщик устроил пожар на 6 миллионов, чтобы скрыть кражу шин
Кузбасский город возглавил девятиклассник
12-летняя девочка отравилась алкоголем в Кузбассе
Житель Кузбасса застрелил рыбака из-за машины
На бульваре Строителей в Кемерове загорелось общежитие
Из Кузбасса запустили новый авиарейс в Китай
На горе в Шерегеше сфотографировали лису