«Я этим не горжусь»: известный комик выступил в Шерегеше пьяным

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-12T10:51:25+03:00

Антон Иванов (третий справа) вспоминает, как выступал в Шерегеше пьяным Кадр: «Бар в большом городе» / YouTube

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Резидент Comedy Club Антон Иванов рассказал, как выступил в Шерегеше в стельку пьяным. Признание участник трио «Иванов, Смирнов, Соболев» сделал во время шоу «Бар в большом городе».

- Мы были только после съемок и полетели в Шерегеш. Это где-то в Кузбассе далеко. Очень долгий перелет, потом нас на маршрутке везли часов пять, мы ни фига не спали, - описал прелести пути Антон Иванов.

По словам артиста, по приезду в Шерегеш участникам трио предложили отдохнуть или пойти покататься с горы. Антон Иванов и Алексей Смирнов выбрали последний вариант, а Илья Соболев остался в гостинице. Однако по дороге комики зашли в бар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702752" frameborder="0"></iframe> Антон Иванов про выступление в Шерегеше.Видео: «Бар в большом городе» / YouTube

- Мы заходим в бар какой-то, и ребята-бармены нас узнают, говорят: «Давайте с нами». Доходит до того, что мы со Смирнягой, с Лехой, готовим сами коктейли и просто людям: «На!», - рассказал Антон Иванов.

В гостиницу ребята вернулись пьяными, а перед выступлением продолжили выпивать со зрителями. Иванов признался, что на сцене буквально не мог двух слов связать, о чем жалеет. Выступление трио быстренько свернуло.

- Я этим не горжусь. Больше я себе такого не позволял, - заключил Иванов.

Правда, комик не уточнил, когда именно трио выступало в Шерегеше.

ИСТОЧНИК KP.RU