В Кузбассе мужчина убил пасынка из-за тунеядства

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-12T11:18:41+03:00

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В Мариинском районе мужчина напал с ножом на своего пасынка. Причиной конфликта стало нежелание юноши работать и злоупотребление алкоголем.

Как рассказали в СУ СК Кемеровской области, трагедия произошла в декабре 2018 года. 52-летний мужчина поссорился со своим пасынком и дважды ударил 29-летнего человека ножом в грудь. После этого он позвонил жене и обо всем рассказал. Женщина вызвала скорую помощь и полицейских. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего, а его отчим был задержан. Свой поступок мужчина объяснил тем, что с пасынком у них были конфликтные взаимоотношения, поскольку тот нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Конфликт, по словам задержанного, спровоцировал сам молодой человек.

-Подозреваемый был задержан, со следствием сотрудничал, - отметили в ведомстве. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU