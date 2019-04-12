2019-04-12T11:39:49+03:00
Общество

Из кузбасского супермаркета изъяли поддельную одежду на 1,4 миллиона рублей

Предпринимателя оштрафовали за торговлю контрафактом
Екатерина БОРМОТОВА
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Из супермаркета изъяли 350 поддельных товаров Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиИз супермаркета изъяли 350 поддельных товаров Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Прокопьевске из супермаркета изъяли 350 поддельных товаров на сумму 1,4 миллиона рублей. Собственник торговой точки получил крупный штраф.

Полицейские получили сигнал, что в одном из супермаркетов продается контрафактный товар. В результате проверки сведения подтвердились. На витринах магазина были размещены куртки и шапки известных спортивных брендов, однако сертификатов соответствия продавец предъявить не смог.

- В результате сотрудники полиции изъяли в торговой точке около 350 единиц товаров на сумму 1,4 миллиона рублей. Сравнительное исследование, проведенное столичными экспертами, подтвердило, что изъятая одежда является контрафактной, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении владельца торговой точки был составлен административный протокол. В качестве наказания за продажу контрафактной одежды Кемеровский арбитражный суд назначил индивидуальному предпринимателю штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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