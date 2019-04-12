Видео: В Кузбассе горят поля вдоль трассы

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-12T13:34:33+03:00

По приблизительным подсчетам, горит около 3,5 тысяч квадратных метров полей. Кадр: "ВКонтакте"/Прокопьевск.ру

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В пятницу утром в Сети появилось видео полыхающих полей вдоль кузбасской трассы. Спасатели отмечают, что лесхоз проводит отжиг сухой травы.

Около 10 часов утра появились кадры тлеющей и горящей травы вдоль трассы Новокузнецк-Кемерово. При этом от горящих полей поднимались облака дыма. Многое очевидцы написали, что им было страшно ехать через этот «ад».

«Вчера ехали по этой трассе и были в шоке, стояла на обочине машина «Лесной охраны» и двое людей сразу с двух сторон трассы поджигали траву», – написал в соцсети Юлия Еремкина.

Редакции «Комсомольской правды» пояснили в МЧС, что еще в четверг специалисты лесоохраны проводили на этих участках отжиг сухой травы.

Напомним, что утром на трассе произошло массовое ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей. Водителям помешал дым от горящих полей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702769" frameborder="0"></iframe> В Кузбассе горят поля вдоль трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU