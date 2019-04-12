2019-04-12T13:34:33+03:00
Происшествия

Видео: В Кузбассе горят поля вдоль трассы

В МЧС прокомментировали пожары
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
По приблизительным подсчетам, горит около 3,5 тысяч квадратных метров полей. Кадр: "ВКонтакте"/Прокопьевск.руПо приблизительным подсчетам, горит около 3,5 тысяч квадратных метров полей. Кадр: "ВКонтакте"/Прокопьевск.ру
Изменить размер текста:

В пятницу утром в Сети появилось видео полыхающих полей вдоль кузбасской трассы. Спасатели отмечают, что лесхоз проводит отжиг сухой травы.

Около 10 часов утра появились кадры тлеющей и горящей травы вдоль трассы Новокузнецк-Кемерово. При этом от горящих полей поднимались облака дыма. Многое очевидцы написали, что им было страшно ехать через этот «ад».

«Вчера ехали по этой трассе и были в шоке, стояла на обочине машина «Лесной охраны» и двое людей сразу с двух сторон трассы поджигали траву», – написал в соцсети Юлия Еремкина.

Редакции «Комсомольской правды» пояснили в МЧС, что еще в четверг специалисты лесоохраны проводили на этих участках отжиг сухой травы.

Напомним, что утром на трассе произошло массовое ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей. Водителям помешал дым от горящих полей.

В Кузбассе горят поля вдоль трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Кемерова добивается закрытия ТРЦ «Лапландия»
Новокузнецкий школьник потерялся из-за большой собаки
В администрации Новокузнецка проходят обыски
«Проявление негатива»: Проверка директора беловской школы нашла новые факты
Из кузбасского супермаркета изъяли поддельную одежду на 1,4 миллиона рублей
В Кузбассе мужчина убил пасынка из-за тунеядства
«Я этим не горжусь»: известный комик выступил в Шерегеше пьяным
Все в дыму: На кузбасской трассе столкнулись шесть автомобилей
В Кемерове на мосту иномарка протаранила маршрутку
Слишком шумный: работникам кемеровского предприятия запретили ездить на ЗИЛе
Житель Новокузнецка упал с четвертого этажа
Два молодых кузбассовца избили сторожа из-за солярки
Житель Кузбасса порубил трехмесячную дочь топором
«Пи*****м не продам»: УФАС проверит кемеровскую пекарню
При поддержке Россельхозбанка открылся животноводческий комплекс «Нестерово»
Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Кузбассе
Полиция проверит поведение директора, оскорбившего ученика в Кузбассе
«Хозяин смеялся»: В Кемерове собака покусала детей
Кузбасский кладовщик устроил пожар на 6 миллионов, чтобы скрыть кражу шин
Кузбасский город возглавил девятиклассник
12-летняя девочка отравилась алкоголем в Кузбассе
Житель Кузбасса застрелил рыбака из-за машины
На бульваре Строителей в Кемерове загорелось общежитие
Из Кузбасса запустили новый авиарейс в Китай
На горе в Шерегеше сфотографировали лису