Видео: В Кузбассе горят поля вдоль трассы
В пятницу утром в Сети появилось видео полыхающих полей вдоль кузбасской трассы. Спасатели отмечают, что лесхоз проводит отжиг сухой травы.
Около 10 часов утра появились кадры тлеющей и горящей травы вдоль трассы Новокузнецк-Кемерово. При этом от горящих полей поднимались облака дыма. Многое очевидцы написали, что им было страшно ехать через этот «ад».
«Вчера ехали по этой трассе и были в шоке, стояла на обочине машина «Лесной охраны» и двое людей сразу с двух сторон трассы поджигали траву», – написал в соцсети Юлия Еремкина.
Редакции «Комсомольской правды» пояснили в МЧС, что еще в четверг специалисты лесоохраны проводили на этих участках отжиг сухой травы.
Напомним, что утром на трассе произошло массовое ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей. Водителям помешал дым от горящих полей.
В Кузбассе горят поля вдоль трасс.
ИСТОЧНИК KP.RU