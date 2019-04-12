2019-04-12T13:35:53+03:00
Общество

«Проявление негатива»: Проверка директора беловской школы нашла новые факты

Решается дальнейшая судьба педагога
Кирилл ЧАЩИН
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Всплыли новые факты негатива со стороны директора школы. Кадр: "ВКонтакте"Всплыли новые факты негатива со стороны директора школы. Кадр: "ВКонтакте"
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Сотрудники управления образования Белова провели проверку по видеозаписи, на которой директор школы №32 оскорбляет учеников. Во время опроса родителей всплыли новые факты.

– По факту ненадлежащего поведения директора МБОУ СОШ №32 города Белово сотрудники управления образования администрации города провели проверку. Ненадлежащее поведение в отношении школьников подтвердилось частично. В ходе общения с представителями управления образования несколько родителей заявили, что наблюдали проявление негатива со стороны директора к своим детям, – сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области.

Как отметили в департаменте, дальнейшую судьбу директора будет решать управление образования администрации города Белово после проверки всех фактов.

Отметим, что сейчас видеоролик с ругающимся педагогом еще изучают полицейские.

Напомним, что накануне в соцсети появилось видео, снятое отцом ученика беловской школы №32. На нем директор учебного заведения кричит на детей и называет одного из мальчиков дебилом. Так женщина пыталась убедить детей не кататься с опасной горки. Видео получило широкую огласку в СМИ. Департамент образования области начал проверку действий педагога.

Директор кузбасской школы оскорбляет учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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