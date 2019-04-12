СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-12T14:30:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в здании администрации города Новокузнецка проходят обыски.

Тревожное сообщение появилось в соцсетях: очевидцы заявляли, что в здании администрации не все спокойно. «В администрации Новокузнецка проходят обыски. Все красиво - люди в масках, с автоматами»,- написал анонимный источник. С вопросом, действительно ли в здании работают силовики, мы обратились в пресс-службу администрации города Новокузнецка.

- Я только что вышла из здания администрации и официально заявляю: обысков в здании не проводится, - сообщила начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций Галина Ковальчук.

В пресс-службе администрации города также отметили, что официальная информация по поводу инцидента появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU