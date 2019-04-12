2019-04-12T14:30:36+03:00
Происшествия

В администрации Новокузнецка проходят обыски

В здании администрации работают силовики
Екатерина РОМАНОВА
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Обыски в администрации Новокузнецка: проверка слуха.Обыски в администрации Новокузнецка: проверка слуха.
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Днем 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в здании администрации города Новокузнецка проходят обыски.

Тревожное сообщение появилось в соцсетях: очевидцы заявляли, что в здании администрации не все спокойно. «В администрации Новокузнецка проходят обыски. Все красиво - люди в масках, с автоматами»,- написал анонимный источник. С вопросом, действительно ли в здании работают силовики, мы обратились в пресс-службу администрации города Новокузнецка.

- Я только что вышла из здания администрации и официально заявляю: обысков в здании не проводится, - сообщила начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций Галина Ковальчук.

В пресс-службе администрации города также отметили, что официальная информация по поводу инцидента появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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