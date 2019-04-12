Новокузнецкий школьник потерялся из-за большой собаки

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-12T14:04:17+03:00

Убегая от собаки, мальчик забрался на крышу гаража, где просидел несколько часов Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

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В Новокузнецке 13-летний школьник не вернулся домой с занятий. Оказалось, мальчика напугала большая собака, из-за которой он несколько часов сидел на крыше гаража.

Около 16.35 в дежурную часть поступило сообщение от родителей 13-летнего мальчика, которые сообщили, что он пропал. На розыск тут же ориентировали все экипажи полиции. В итоге мальчика нашли на одной из улиц Новоильинского района города. Школьник рассказал, что по дороге из школы его напугала большая собака, от которой он убежал и забрался на гараж. На крыше он просидел несколько часов. Мальчика доставили домой.

- Участковые уполномоченные полиции проверяют район, где нашли ребенка, на наличие бродячих собак, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU