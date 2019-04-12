2019-04-12T15:05:22+03:00
Общество

Мэрия Кемерова добивается закрытия ТРЦ «Лапландия»

Владельцы изменили планировку здания
Кирилл ЧАЩИН
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С 2008 года в ТРЦ проходили реконструкции. Фото: 2ГИСС 2008 года в ТРЦ проходили реконструкции. Фото: 2ГИС
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Администрация Кемерова в суде добивается закрытия ТРЦ «Лапландия». Мэрия требует от собственников привести здание в соответствие с проектом.

В сентябре 2018 года администрация Кемерова подала в суд на московскую компанию «АМК-Фарма», которая владеет ТРЦ «Лапландия». Мэрия требовала запретить эксплуатацию здания до устранения всех нарушений и приведения здания в состояние, соответствующее проектной документации. Дело в том, что с 2008 года собственник ТРЦ изменил некоторые помещения без разрешения на реконструкцию и ввод в эксплуатацию.

В январе 2019 года по просьбе администрации судом была назначена строительно-техническая экспертиза. Она была поручена специалистам КузГТУ, которые должны выполнить все исследования до 25 июня 2019 года. Однако эксперты пожаловались суду на то, что ответчик не дает им допуск к объекту и ограничивает по времени осмотра. Рассмотрев жалобу экспертов на последнем заседании, Арбитражный суд решил наложить штраф на «АМК-Фарма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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