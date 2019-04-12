Кемеровский Сосновый бор оцифруют при помощи дронов
Кемеровской Сосновый бор оцифруют при помощи беспилотников. Об этом на своей странице в соцсети написал губернатор Сергей Цивилев.
«Также приняли важное решение — оцифровать Сосновый бор с применением беспилотных аппаратов. Техническое задание для оцифровки составят совместно с КемГУ, КемГСХА, администрацией города и общественниками», – написал губернатор Кузбасса.
Напомним, что также в пятницу Сергей Цивилев рассказал о своем решении запретить вести строительные работы и вырубку деревьев в Сосновом бору. Кроме того, у бора появится свой сайт, где будут размещаться все документы. Также общественности и властям предстоит разработать концепцию сохранения Соснового бора и развития территории за его пределами.
Сергей Цивилев обсудил судьбу Соснового бора.
ИСТОЧНИК KP.RU