2019-04-12T18:47:58+03:00
Общество

Кемеровский Сосновый бор оцифруют при помощи дронов

Об этом рассказал Сергей Цивилев
Кирилл ЧАЩИН
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Сосновый бор оцифруют и загрузят на сайтСосновый бор оцифруют и загрузят на сайтФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровской Сосновый бор оцифруют при помощи беспилотников. Об этом на своей странице в соцсети написал губернатор Сергей Цивилев.

«Также приняли важное решение — оцифровать Сосновый бор с применением беспилотных аппаратов. Техническое задание для оцифровки составят совместно с КемГУ, КемГСХА, администрацией города и общественниками», – написал губернатор Кузбасса.

Напомним, что также в пятницу Сергей Цивилев рассказал о своем решении запретить вести строительные работы и вырубку деревьев в Сосновом бору. Кроме того, у бора появится свой сайт, где будут размещаться все документы. Также общественности и властям предстоит разработать концепцию сохранения Соснового бора и развития территории за его пределами.

Сергей Цивилев обсудил судьбу Соснового бора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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