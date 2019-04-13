2019-04-13T03:59:09+03:00
Происшествия

В новокузнецкую школу ворвался пьяный мужчина

Он стал угрожать сотрудникам
Кирилл ЧАЩИН
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Агрессивного мужчину задержали сотрудники РосгвардииАгрессивного мужчину задержали сотрудники РосгвардииФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке в школу проник пьяный агрессивный мужчина. Он матерился и угрожал сотрудникам учебного заведения.

Как рассказали в кузбасском управлении Росгвардии, в Кузнецком районе в школу зашел неизвестный мужчин с признаками опьянения. На просьбу вахтера уйти тот ответил агрессией: стал нецензурно оскорблять работников школы и угрожал им расправой. Чтобы справиться с дебоширом, сотрудник службы безопасности учебного заведения нажал тревожную кнопку.

– Спустя несколько минут бойцы прибыли на адрес, где задержали 57-летнего мужчину. Свое поведение задержанный пояснил поиском родственника, который якобы находился на территории школы, – рассказали в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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