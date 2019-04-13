В новокузнецкую школу ворвался пьяный мужчина
В Новокузнецке в школу проник пьяный агрессивный мужчина. Он матерился и угрожал сотрудникам учебного заведения.
Как рассказали в кузбасском управлении Росгвардии, в Кузнецком районе в школу зашел неизвестный мужчин с признаками опьянения. На просьбу вахтера уйти тот ответил агрессией: стал нецензурно оскорблять работников школы и угрожал им расправой. Чтобы справиться с дебоширом, сотрудник службы безопасности учебного заведения нажал тревожную кнопку.
– Спустя несколько минут бойцы прибыли на адрес, где задержали 57-летнего мужчину. Свое поведение задержанный пояснил поиском родственника, который якобы находился на территории школы, – рассказали в Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU