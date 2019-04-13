В Новокузнецке мошенники похитили из бюджета 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:28 2019-04-13T04:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке сотрудники управляющей компании похитили 8 миллионов рублей из бюджета. Эти деньги должны были пойти на ремонт домов.

Как сообщила накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк, Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор трем местным жителям за совершение мошенничества в крупном размере.

Ранее полицейские выяснили, что юрист из управляющих компаний придумал схему хищения многомиллионной субсидии, которая предназначалась для обслуживания многоквартирных домов. Мошенники зарегистрировали компанию-двойник с таким де названием, но другими данными.

– После этого сообщники указали в документах для оформления выплаты реквизиты нового предприятия и постепенно обналичили полученные бюджетные средства через так называемые фирмы-однодневки. Общий ущерб от незаконной деятельности превысил восемь миллионов рублей, – рассказала Ирина Волк. – Похищенные деньги соучастники потратили на личные нужды, в том числе на приобретение объектов недвижимости и автомобилей.

Во время расследования преступления полицейские допросили более 300 свидетелей, изъяли свыше 10тысяч различных финансовых документов компании. Следствие провело около 160 судебных экспертиз. Для обеспечения гражданского иска на имущество фигурантов был наложен арест на сумму более 13 миллионов рублей.

Суд приговорил мошенников к лишению свободы в колонии общего режима сроком от четырех до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU