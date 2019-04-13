В Ленинске-Кузнецком автомобиль сбил мужчину
В Ленинске-Кузнецком водитель Lada Granta сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего увезла реанимация
По словами пользователей соцсети, наезд на пешехода произошел вечером 12 апреля на проспекте Ленина, напротив дома №80. Сразу на место ДТП поспешили очевидцы, а вскоре приехала бригада реанимации скорой помощи.
– Сначала пострадавший был без сознания, потом пришел в себя. У него перелом ноги и сотрясение, – рассказали очевидец.
Известно, что пострадавший живет недалеко от место ДТП. Местные жители отмечают, что пешеходный переход плохо освещен, поэтому лихие водители поздно замечают людей на нем.
Мужчину сбила машина на "зебре".
ИСТОЧНИК KP.RU