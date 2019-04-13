В Ленинске-Кузнецком автомобиль сбил мужчину

СЕГОДНЯ 05:19 2019-04-13T05:30:13+03:00

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В Ленинске-Кузнецком водитель Lada Granta сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего увезла реанимация

По словами пользователей соцсети, наезд на пешехода произошел вечером 12 апреля на проспекте Ленина, напротив дома №80. Сразу на место ДТП поспешили очевидцы, а вскоре приехала бригада реанимации скорой помощи.

– Сначала пострадавший был без сознания, потом пришел в себя. У него перелом ноги и сотрясение, – рассказали очевидец.

Известно, что пострадавший живет недалеко от место ДТП. Местные жители отмечают, что пешеходный переход плохо освещен, поэтому лихие водители поздно замечают людей на нем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702950" frameborder="0"></iframe> Мужчину сбила машина на "зебре".

ИСТОЧНИК KP.RU