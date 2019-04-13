2019-04-13T07:16:22+03:00
Общество

27 детей пострадали от присасывания клещей в Кузбассе

Только за последнюю неделю «жертвами» кровососов стали 22 ребенка
Екатерина БОРМОТОВА
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За одну неделю клещи присосались к 22 детям и подросткамЗа одну неделю клещи присосались к 22 детям и подросткамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе с начала сезона активности клещей зафиксировали уже 84 случая присасывания к человеку. С жалобами на укусы обратились 27 детей, причем 22 из них – за последнюю неделю.

Клещи в Кузбассе проснулись и активно ищут «жертв». Только за последнюю неделю животные присосались к телу 67 человек, 22 из которых – дети. В всего с начала сезона кровососы покусали уже 84 человека. Для сравнения, в этот же период прошлого года «жертвами» клещей стали всего два человека, детей среди которых зафиксировано не было.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области рекомендуют кузбассовцам предпринять меры по защите от нападения клещей. При посещении лесных участков, кладбищ, садов и огородов следует использовать защитную одежду, проводить осмотры себя и спутников каждые 30 минут.

Как писала «Комсомольская правда», в этом году специалисты прогнозируют в Кузбассе повышенную активность кровососов. Как от них уберечься, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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