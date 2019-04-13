Дежурная по переезду спасла автомобилиста от столкновения с поездом в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-13T08:12:22+03:00

Женщина встала на заграждающее устройство и смогла его опустить, чтобы водитель отъехал назад Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

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В Кемерове автомобилист хотел проскочить через переезд, но не успел. От столкновения с поездом машину спасла дежурная по переезду.

В популярном кемеровском паблике днем в субботу появилось видео, на котором был запечатлен неоднозначный инцидент. Автомобилист, видимо, решил проскочить через переезд на красный, но не успел. Когда машина была на путях, шлагбаум закрылся, и поднялись устройства заграждения переезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702957" frameborder="0"></iframe> Женщина спасла автомобилиста от столкновения с поездом на переезде.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На помощь незадачливому водителю пришла дежурная по переезду. Женщина встала на заграждающее устройство и смогла его опустить, а также вручную подняла шлагбаум. Автомобилист успел отъехать с путей буквально за несколько секунд до того, как появился локомотив.

Большинство комментаторов посмеялись над горе-водителем. Но нашлись и те, кто отметил, что на его месте мог оказаться каждый, так как многие рискуют и пытаются проскочить, когда только появился предупреждающий звуковой сигнал.

При этом все оценили поступок дежурной по переезду.

«Молодец, не растерялась и убрала его с путей... Среагировала вовремя», - написала Наталья.

Между тем кузбассовцы негативно отнеслись к молодым людям, которые снимали видео, смачно приправляя комментарии нецензурной лексикой. Жители региона отметили, что мужчины, если бы не снимали видео, вполне бы успели вытащить горе-водителя из трудной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU