2019-04-13T09:29:46+03:00
Происшествия

Домашняя вечеринка закончилась преступлением в Новокузнецке

Женщину обворовал гость, которого она впервые видела
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина устроила вечеринку, которая закончилась кражейЖенщина устроила вечеринку, которая закончилась кражейФото: Надежда ПЕНЬКОВСКАЯ
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В Новокузнецке местная жительница осталась без золотых украшений после устроенной вечеринки. Женщину обворовал гость, которого она впервые видела.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Новокузнецка, которая рассказала о краже из ее квартиры. Стоимость похищенных украшений составила 42 тысячи рублей.

Горожанка рассказала, что устроила вечеринку, после которой один из ее гостей остался на ночлег. Утром женщина обнаружила, что гость ушел, прихватив с собой часть золотых украшений из шкатулки.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 29-летний местный житель. Мужчина сдал украшения в ломбарды, а деньги потратил в развлекательных заведениях.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Похищенные ювелирные изделия вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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