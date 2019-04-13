Погода в Кузбассе 14 апреля: +11 и дождь

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-13T13:53:20+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье, 14 апреля. Второй выходной будет дождливым и не особо теплым.

В ночь на воскресенье в Кузбассе ожидаются заморозки до -1 градуса, местами будут плюсовые отметки от 4 до 9 градусов. Также ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки.

В воскресенье столбики термометров в регионе покажут 6-11 градусов тепла, по югу ожидается до +16 градусов. Во второй выходной в регионе сохранится ветреная погода, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Днем 14 апреля будет переменная облачность, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные.

В Кемерове днем в воскресенье ожидается до 10 градусов выше нуля и небольшой дождь. Также в столице Кузбасса будет ветрено.

ИСТОЧНИК KP.RU