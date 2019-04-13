Погода в Кузбассе 14 апреля: +11 и дождь
Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье, 14 апреля. Второй выходной будет дождливым и не особо теплым.
В ночь на воскресенье в Кузбассе ожидаются заморозки до -1 градуса, местами будут плюсовые отметки от 4 до 9 градусов. Также ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки.
В воскресенье столбики термометров в регионе покажут 6-11 градусов тепла, по югу ожидается до +16 градусов. Во второй выходной в регионе сохранится ветреная погода, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.
Днем 14 апреля будет переменная облачность, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные.
В Кемерове днем в воскресенье ожидается до 10 градусов выше нуля и небольшой дождь. Также в столице Кузбасса будет ветрено.
ИСТОЧНИК KP.RU