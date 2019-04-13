2019-04-13T13:53:20+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 14 апреля: +11 и дождь

Синоптики дали прогноз на воскресенье
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В воскресенье в Кузбассе пройдут дождиВ воскресенье в Кузбассе пройдут дождиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье, 14 апреля. Второй выходной будет дождливым и не особо теплым.

В ночь на воскресенье в Кузбассе ожидаются заморозки до -1 градуса, местами будут плюсовые отметки от 4 до 9 градусов. Также ночью в отдельных районах пройдут небольшие осадки.

В воскресенье столбики термометров в регионе покажут 6-11 градусов тепла, по югу ожидается до +16 градусов. Во второй выходной в регионе сохранится ветреная погода, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Днем 14 апреля будет переменная облачность, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные.

В Кемерове днем в воскресенье ожидается до 10 градусов выше нуля и небольшой дождь. Также в столице Кузбасса будет ветрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доходы самого богатого депутата Госдумы от Кузбасса выросли вдвое
В Кемерове пишут Тотальный диктант 2019
В Шерегеше установили новый рекорд по спуску с горы в купальниках
Домашняя вечеринка закончилась преступлением в Новокузнецке
Дежурная по переезду спасла автомобилиста от столкновения с поездом в Кемерове
27 детей пострадали от присасывания клещей в Кузбассе
Пострадавшую от ледяной глыбы школьницу выписали из больницы в Кемерове
В Ленинске-Кузнецком автомобиль сбил мужчину
В Новокузнецке мошенники похитили из бюджета 8 миллионов рублей
В новокузнецкую школу ворвался пьяный мужчина
Кемеровский Сосновый бор оцифруют при помощи дронов
Сергей Цивилев запретил вырубать деревья и строить в Сосновом бору Кемерова
Мэрия Кемерова добивается закрытия ТРЦ «Лапландия»
Новокузнецкий школьник потерялся из-за большой собаки
В администрации Новокузнецка проходят обыски
«Проявление негатива»: Проверка директора беловской школы нашла новые факты
Видео: В Кузбассе горят поля вдоль трассы
Из кузбасского супермаркета изъяли поддельную одежду на 1,4 миллиона рублей