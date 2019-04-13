2019-04-13T14:56:40+03:00
Происшествия

Серьезный пожар в кемеровском магазине попал на видео

ЧП произошло на проспекте Ленина
Екатерина БОРМОТОВА
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Днем в субботу загорелся магазин на проспекте Ленина, 81а в КемеровеДнем в субботу загорелся магазин на проспекте Ленина, 81а в Кемерове
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В Кемерове днем 13 апреля загорелся пятиэтажный дом на проспекте Ленина. Очевидцы сняли серьезный пожар на видео.

ЧП произошло на проспекте Ленина, 81а. Как сообщили очевидцы, горел магазин «Пит-Стоп».

Горит магазин в Кемерове.Видео: Антон Нараев, "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

«Внутри все цело! Горело крыльцо!», - отметила в комментариях к видео пользовательница Вероника.

В МЧС Кузбасса рассказали, что возгорание произошло в нежилом помещении, которое, предварительно, используется в коммерческих целях. Из-за пожара произошло сильное задымление в подъезде дома – пять жильцов эвакуировались самостоятельно.

В настоящее время пожар ликвидировали, ЧП обошлось без пострадавших. Причину устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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