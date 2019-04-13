Серьезный пожар в кемеровском магазине попал на видео
В Кемерове днем 13 апреля загорелся пятиэтажный дом на проспекте Ленина. Очевидцы сняли серьезный пожар на видео.
ЧП произошло на проспекте Ленина, 81а. Как сообщили очевидцы, горел магазин «Пит-Стоп».
Горит магазин в Кемерове.Видео: Антон Нараев, "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
«Внутри все цело! Горело крыльцо!», - отметила в комментариях к видео пользовательница Вероника.
В МЧС Кузбасса рассказали, что возгорание произошло в нежилом помещении, которое, предварительно, используется в коммерческих целях. Из-за пожара произошло сильное задымление в подъезде дома – пять жильцов эвакуировались самостоятельно.
В настоящее время пожар ликвидировали, ЧП обошлось без пострадавших. Причину устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU