Серьезный пожар в кемеровском магазине попал на видео

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-13T14:56:40+03:00

Днем в субботу загорелся магазин на проспекте Ленина, 81а в Кемерове

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В Кемерове днем 13 апреля загорелся пятиэтажный дом на проспекте Ленина. Очевидцы сняли серьезный пожар на видео.

ЧП произошло на проспекте Ленина, 81а. Как сообщили очевидцы, горел магазин «Пит-Стоп».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703002" frameborder="0"></iframe> Горит магазин в Кемерове.Видео: Антон Нараев, "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

«Внутри все цело! Горело крыльцо!», - отметила в комментариях к видео пользовательница Вероника.

В МЧС Кузбасса рассказали, что возгорание произошло в нежилом помещении, которое, предварительно, используется в коммерческих целях. Из-за пожара произошло сильное задымление в подъезде дома – пять жильцов эвакуировались самостоятельно.

В настоящее время пожар ликвидировали, ЧП обошлось без пострадавших. Причину устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU