Поезд отрезал голову мужчине в Ленинске-Кузнецком
В Ленинске-Кузнецком поезд сбил молодого человека. В результате ЧП горожанину отрезало голову.
Фотография с места происшествия была опубликована в социальных сетях. Сообщается, что трагедия произошла в пятницу, 12 апреля, в районе четвертого участка.
Как сообщают очевидцы, под поезд попал молодой человек Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
Обстоятельства произошедшего в настоящее время неизвестны. В причинах разбираются сотрудники регионального следственного комитета на транспорте.
Как сообщала «Комсомольская правда», на уходящей неделе произошел еще один несчастный случай на железной дороге. В Таштаголе под поезд попала пенсионерка, которая споткнулась на путях.
ИСТОЧНИК KP.RU