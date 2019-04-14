Поезд отрезал голову мужчине в Ленинске-Кузнецком

СЕГОДНЯ 03:43 2019-04-14T03:43:46+03:00

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В Ленинске-Кузнецком поезд сбил молодого человека. В результате ЧП горожанину отрезало голову.

Фотография с места происшествия была опубликована в социальных сетях. Сообщается, что трагедия произошла в пятницу, 12 апреля, в районе четвертого участка.

Как сообщают очевидцы, под поезд попал молодой человек Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Обстоятельства произошедшего в настоящее время неизвестны. В причинах разбираются сотрудники регионального следственного комитета на транспорте.

Как сообщала «Комсомольская правда», на уходящей неделе произошел еще один несчастный случай на железной дороге. В Таштаголе под поезд попала пенсионерка, которая споткнулась на путях.

ИСТОЧНИК KP.RU