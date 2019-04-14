Продавец-консультант украл смартфон за 100 тысяч рублей в Кемерове
Горожанин сдал гаджет в комиссионку
Факт хищения вскрылся при инвентаризации Фото: pixebay.com
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В Кемерове консультант салона сотовой связи совершил кражу на рабочем месте. Мужчина украл дорогой смартфон и сдал его в комиссионный магазин.
Факт хищения смартфона стоимостью около 100 тысяч рублей выяснился при инвентаризации. Администратор салона обратился к полицейским, которые выяснили, что к краже причастен продавец-консультант магазина. Мужчина был ранее судим.
- Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что похищенный гаджет сдал в комиссионный магазин, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении 24-летнего кемеровчанина было возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU