2019-04-14T05:01:03+03:00
Общество

Обездвиженный кемеровчанин оказался заложником своей квартиры

Чтобы спасти мужчину, пришлось взламывать дверь
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Когда спасатели открыли дверь, мужчина лежал на полу и не мог двигатьсяКогда спасатели открыли дверь, мужчина лежал на полу и не мог двигатьсяФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Кемерове местный житель оказался заложником собственной квартиры. У мужчины случился инсульт, и он не смог позвать на помощь.

В службу спасения обратились жена и дочь кемеровчанина, который долго не открывал дверь квартиры. Взволнованная женщина рассказала, что не может ни дозвониться, ни достучаться до супруга. Инцидент произошел на улице Инициативной, 44.

- Экипаж прибыл на место в 15.15, специальным инструментом спасатели открыли входную дверь и обнаружили лежащего на полу мужчину, он был в сознании, но не мог двигаться, - сообщили в «Кемеровской службе спасения».

Предварительно, у мужчины случился инсульт. Его передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новокузнечанин решил отомстить своему знакомому и ограбил его
Продавец-консультант украл смартфон за 100 тысяч рублей в Кемерове
Поезд отрезал голову мужчине в Ленинске-Кузнецком
Серьезный пожар в кемеровском магазине попал на видео
Погода в Кузбассе 14 апреля: +11 и дождь
Доходы самого богатого депутата Госдумы от Кузбасса выросли вдвое
В Кемерове пишут Тотальный диктант 2019
В Шерегеше установили новый рекорд по спуску с горы в купальниках
Домашняя вечеринка закончилась преступлением в Новокузнецке
Дежурная по переезду спасла автомобилиста от столкновения с поездом в Кемерове
27 детей пострадали от присасывания клещей в Кузбассе
Пострадавшую от ледяной глыбы школьницу выписали из больницы в Кемерове
В Ленинске-Кузнецком автомобиль сбил мужчину
В Новокузнецке мошенники похитили из бюджета 8 миллионов рублей
В новокузнецкую школу ворвался пьяный мужчина
Кемеровский Сосновый бор оцифруют при помощи дронов
Сергей Цивилев запретил вырубать деревья и строить в Сосновом бору Кемерова
Мэрия Кемерова добивается закрытия ТРЦ «Лапландия»
Новокузнецкий школьник потерялся из-за большой собаки
В администрации Новокузнецка проходят обыски
«Проявление негатива»: Проверка директора беловской школы нашла новые факты
Видео: В Кузбассе горят поля вдоль трассы
Из кузбасского супермаркета изъяли поддельную одежду на 1,4 миллиона рублей