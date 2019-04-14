Обездвиженный кемеровчанин оказался заложником своей квартиры
В Кемерове местный житель оказался заложником собственной квартиры. У мужчины случился инсульт, и он не смог позвать на помощь.
В службу спасения обратились жена и дочь кемеровчанина, который долго не открывал дверь квартиры. Взволнованная женщина рассказала, что не может ни дозвониться, ни достучаться до супруга. Инцидент произошел на улице Инициативной, 44.
- Экипаж прибыл на место в 15.15, специальным инструментом спасатели открыли входную дверь и обнаружили лежащего на полу мужчину, он был в сознании, но не мог двигаться, - сообщили в «Кемеровской службе спасения».
Предварительно, у мужчины случился инсульт. Его передали врачам скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU