Обездвиженный кемеровчанин оказался заложником своей квартиры

СЕГОДНЯ 05:01 2019-04-14T05:01:03+03:00

Когда спасатели открыли дверь, мужчина лежал на полу и не мог двигаться Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Кемерове местный житель оказался заложником собственной квартиры. У мужчины случился инсульт, и он не смог позвать на помощь.

В службу спасения обратились жена и дочь кемеровчанина, который долго не открывал дверь квартиры. Взволнованная женщина рассказала, что не может ни дозвониться, ни достучаться до супруга. Инцидент произошел на улице Инициативной, 44.

- Экипаж прибыл на место в 15.15, специальным инструментом спасатели открыли входную дверь и обнаружили лежащего на полу мужчину, он был в сознании, но не мог двигаться, - сообщили в «Кемеровской службе спасения».

Предварительно, у мужчины случился инсульт. Его передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU