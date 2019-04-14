2019-04-14T06:32:40+03:00
Происшествия

Новокузнечанин решил отомстить своему знакомому и ограбил его

Мужчина угнал чужой автомобиль и снял с него колеса
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчина угнал чужой автомобиль и снял с него колеса. Теперь он предстанет перед судом. ФОТО: архив КП.Мужчина угнал чужой автомобиль и снял с него колеса. Теперь он предстанет перед судом. ФОТО: архив КП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Обидчивый новокузнечанин не получил подарка от своего знакомого и из мести совершил преступления. Мужчина разул автомобиль приятеля, а теперь из-за своей обидчивости пойдет под суд.

Однажды владелец автомобился Hyundai Sonata припарковал свою иномарку во дворе дома, а поутру не обнаружил ее там. Он тут же обратился в отдел полиции, и стражи порядка принялись разыскивать пропавшим автомобиль. Вскоре они ее обнаружили в одном из гаражных кооперативов. Иномарка стояла на деревянных подставках, а все четыре колеса на литых дисках были сняты.

Похитителем колес оказался 31-летний знакомый хозяина иномарки. Как оказалось, преступление он совершил из мести. Некоторое время назад потерпевший пообещал подарить ему комплект зимней резины, но не сделал этого. Устав ждать, злоумышленник решил сам заполучить колеса, угнал чужой автомобиль и «разул» его.

Сейчас похищенные колеса уже возвращены законному владельцу, а его обидчивый знакомый вскоре предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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