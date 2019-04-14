Труп женщины обнаружили в колодце в одном из кемеровских дворов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-14T07:33:06+03:00

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Очевидцы разместили в социальных сетях фото, сделанные в одном из дворов на ФПК. Автор снимка сопроводил его подписью: «На ФПК нашли в колодце труп девушки».

По словам очевидцев, труп женщины обнаружили еще днем, однако извлекли его из колодца только когда стемнело. Пользователи тут же стали выдвигать различные версии, как он там мог оказаться. Одни видят явный криминальный след в этой истории. Другие же предполагают, что женщина могла упасть в предположительно открытый колодец и погибнуть.

На момент публикации официальных данных о том, кем является погибшая и каким образом тело оказалось в колодце, нет. Данные уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU