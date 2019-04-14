2019-04-14T09:23:38+03:00
Общество

Работников кузбасского суши-бара выгнали из России за фиктивную прописку

Перед выдворением за пределы России работники иностранцы заплатят штрафы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Работников суши-бара выгнали из России за фиктивную прописку.Работников суши-бара выгнали из России за фиктивную прописку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Два иностранца, директор суши-бара и его сотрудник понесут наказание из-за полуразрушенного дома и фиктивной прописки в нем. К слову, иностранцев ждет не только штраф, но и выдворение из страны.

В время профилактического рейда, который проводил отдел по вопросам миграции города Междуреченска, сотрудники полиции обнаружили, что двое иностранцев, работающих в суши-баре, имеют фиктивную прописку. Как оказалось, в полуразрушенном доме в Широком Логе их прописал 25-летний коллега, работающий в этом же баре. При этом иностранцы жили на съемной квартире.

За фиктивную прописку придется отвечать сразу четверым. Так, оба иностранца должны будут заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей. кроме того, их ждет выдворение за пределы России.

Владелец квартиры сейчас является фигурантом уголовного дела за фиктивную прописку иностранцев. Он может лишиться свободы на срок до трех лет.

Во отношении предпринимателя, у которого работали иностранцы, возбуждено административное дело за нарушение правил пребывания иностранных граждан в России. Ему может быть назначен штраф в размере до четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виновник улетел с моста: На Кузбасском мосту в Кемерове произошло ДТП
Труп женщины обнаружили в колодце в одном из кемеровских дворов
Новокузнечанин решил отомстить своему знакомому и ограбил его
Обездвиженный кемеровчанин оказался заложником своей квартиры
Продавец-консультант украл смартфон за 100 тысяч рублей в Кемерове
Поезд отрезал голову мужчине в Ленинске-Кузнецком
Серьезный пожар в кемеровском магазине попал на видео
Погода в Кузбассе 14 апреля: +11 и дождь
Доходы самого богатого депутата Госдумы от Кузбасса выросли вдвое
В Кемерове пишут Тотальный диктант 2019
В Шерегеше установили новый рекорд по спуску с горы в купальниках
Домашняя вечеринка закончилась преступлением в Новокузнецке
Дежурная по переезду спасла автомобилиста от столкновения с поездом в Кемерове
27 детей пострадали от присасывания клещей в Кузбассе
Пострадавшую от ледяной глыбы школьницу выписали из больницы в Кемерове
В Ленинске-Кузнецком автомобиль сбил мужчину
В Новокузнецке мошенники похитили из бюджета 8 миллионов рублей
В новокузнецкую школу ворвался пьяный мужчина
Кемеровский Сосновый бор оцифруют при помощи дронов
Сергей Цивилев запретил вырубать деревья и строить в Сосновом бору Кемерова
Мэрия Кемерова добивается закрытия ТРЦ «Лапландия»
Новокузнецкий школьник потерялся из-за большой собаки
В администрации Новокузнецка проходят обыски
«Проявление негатива»: Проверка директора беловской школы нашла новые факты
Видео: В Кузбассе горят поля вдоль трассы
Из кузбасского супермаркета изъяли поддельную одежду на 1,4 миллиона рублей