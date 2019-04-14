Работников кузбасского суши-бара выгнали из России за фиктивную прописку

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-14T09:23:38+03:00

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Два иностранца, директор суши-бара и его сотрудник понесут наказание из-за полуразрушенного дома и фиктивной прописки в нем. К слову, иностранцев ждет не только штраф, но и выдворение из страны.

В время профилактического рейда, который проводил отдел по вопросам миграции города Междуреченска, сотрудники полиции обнаружили, что двое иностранцев, работающих в суши-баре, имеют фиктивную прописку. Как оказалось, в полуразрушенном доме в Широком Логе их прописал 25-летний коллега, работающий в этом же баре. При этом иностранцы жили на съемной квартире.

За фиктивную прописку придется отвечать сразу четверым. Так, оба иностранца должны будут заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей. кроме того, их ждет выдворение за пределы России.

Владелец квартиры сейчас является фигурантом уголовного дела за фиктивную прописку иностранцев. Он может лишиться свободы на срок до трех лет.

Во отношении предпринимателя, у которого работали иностранцы, возбуждено административное дело за нарушение правил пребывания иностранных граждан в России. Ему может быть назначен штраф в размере до четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU