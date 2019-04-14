2019-04-14T12:16:50+03:00
Происшествия

Опасный для детей и взрослых компьютер обнаружили в кузбасской школе

Работу на компьютере запретили на три недели
Екатерина РОМАНОВА
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В одной из школ города Мариинска случилось ЧП. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили опасный компьютер. Теперь в течение трех недель работать на нем запрещено.

Проверка проходила в средней общеобразовательной школе №7 города Мариинска. Как оказалось, на рабочем месте №8 в кабинете информатики №301 при работе с ПЭВМ не обеспечено соответствие гигиеническим нормативам уровня напряженности электрического поля. А это, в свою очередь, может угрожать здоровью обучающихся и их учителей.

- Постановлением Мариинского городского суда Кемеровской области юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. – Также приостановлена эксплуатация ПЭВМ №8 в кабинете информатики №301 на 22 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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