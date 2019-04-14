Готовимся к морозу: в начале недели в Кузбассе похолодает до -10 градусов
Жаркая суббота сменилась прохладным воскресеньем, а ему на смену идет еще более холодный понедельник. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -10 градусов.
Уже к вечеру 14 апреля в Кузбассе начнется небольшое похолодание, виной которому станет прохождение холодного атмосферного фронта. Ночью же температура воздуха опустится до 0…-5 градусов, а местами и до -10. В Кемерове ожидается -3…-5 градусов. Кроме того, в областном центре, как и на территории всей области, ожидается переменная облачность и осадки.
Днем в Кузбассе будет немного теплее: 0…+5 градусов, местами – до +10. При этом порывы северо-восточного ветра могут достигать 17 метров в секунду, на большей части территории пройдет дождь и мокрый снег, местами возможно отложение мокрого снега.
В Кемерове осадки обещают быть небольшими, а воздух прогреется до +3…+5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»