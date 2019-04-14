2019-04-14T12:56:00+03:00
Общество

Инопланетяне замечены в одном из кузбасских городов

Они станцевали на берегу реки и выложили видео в соцсети
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Инопланетяне замечены в одном из кузбасских городов. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск".Инопланетяне замечены в одном из кузбасских городов. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск".
Изменить размер текста:

Два инопланетянина были сняты на фото и видео в Междуреченске. Странные существа с длинными телами и абсолютно гладкими белыми лицами не только прошлись по набережной, но и станцевали.

Инопланетяне замечены в одном из кузбасских городов.Видео: Instagram sofi.frlvsk

Впрочем, инопланетяне вовсе не собирались атаковать город. Скорее наоборот: они хотели подарить междуреченцам – да и всем кузбассовцам тоже – немного хорошего настроения. Оттого-то и танцевали инопланетяне прямо на берегу Томи, веселя своих друзей и подписчиков. Они оказались самыми обычными местными жительницами, а странные головы – всего лишь воздушные шары. Горожане же заметили странных существ, сфотографировали их и выложили фото в соцсети.

- Надули воздушные шары, сняли видео и выложили в Instagram, - рассказала одна из участниц забавы. – Немного подурачились, чтобы поднять настроение своим подписчикам.

К слову, многие уже оценили чувство юмора «инопланетян» и отметили, что видео получилось забавное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24