Инопланетяне замечены в одном из кузбасских городов
Два инопланетянина были сняты на фото и видео в Междуреченске. Странные существа с длинными телами и абсолютно гладкими белыми лицами не только прошлись по набережной, но и станцевали.
Инопланетяне замечены в одном из кузбасских городов.Видео: Instagram sofi.frlvsk
Впрочем, инопланетяне вовсе не собирались атаковать город. Скорее наоборот: они хотели подарить междуреченцам – да и всем кузбассовцам тоже – немного хорошего настроения. Оттого-то и танцевали инопланетяне прямо на берегу Томи, веселя своих друзей и подписчиков. Они оказались самыми обычными местными жительницами, а странные головы – всего лишь воздушные шары. Горожане же заметили странных существ, сфотографировали их и выложили фото в соцсети.
- Надули воздушные шары, сняли видео и выложили в Instagram, - рассказала одна из участниц забавы. – Немного подурачились, чтобы поднять настроение своим подписчикам.
К слову, многие уже оценили чувство юмора «инопланетян» и отметили, что видео получилось забавное.
ИСТОЧНИК KP.RU