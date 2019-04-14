Точное число пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» назвали в Генпрокуратуре

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-14T14:45:25+03:00

После пожара проблемы со здоровьем были отмечены у 147 человек

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Генеральная прокуратура назвала точное число людей, которые пострадали при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

На сайте Генеральной прокуратуры сообщается о том, что заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено по факту пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Тогда, 25 марта 2018 года, из огненного плена не смогли вырваться 60 человек, 37 из которых – дети. Однако пострадавших в той трагедии несколько больше. Так, вред здоровью той или иной степени тяжести причинен 147 лицам. Кроме того, оказалось поврежденным или уничтоженным имущество 140 физических и 100 юридических лиц. Общая сумма ущерба у них составила более 293 миллиона рублей. Потерпевшие заявили иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Уголовное дело сейчас направлено в Заводский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находилось более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

В результате пожара пострадали 147 человек. В результате пожара было повреждено и уничтожено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

По факту гибели людей было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU