2019-04-15T03:19:27+03:00
Общество

Движение большегрузов по улицам Новокузнецка ограничено на месяц

Ограничение действует с 15 апреля по 14 мая
Екатерина РОМАНОВА
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В течение целого месяца на улицах Новокузнецка ограничено движение тяжеловесных транспортных средств. Ограничение действует с 15 апреля по 14 мая.

Такие ограничительные меры вводятся ежегодно весной. Именно в это время года несущие способности конструктивных элементов автомобильных дорог существенно снижаются. Об этом сообщается Управлением по транспорту и связи города Новокузнецка. Предполагается, что, благодаря ограничениям, дороги общего пользования получат меньше повреждений во время весенней распутицы.

В пресс-службе Управления по транспорту и связи также сообщили, что ограничение будет действовать до 14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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