2019-04-15T06:08:41+03:00
Происшествия

Из-за сигареты в двухквартирном доме в Кузбассе произошел пожар

Первыми на помощь пришли добровольные пожарные
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за сигареты в двухквартирном доме в Кузбассе произошел пожар. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Из-за сигареты в двухквартирном доме в Кузбассе произошел пожар. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Бойцы добровольной пожарной команды первыми пришли на помощь, когда в поселке Арлюк в Юргинском районе загорелся двухквартирный жилой дом. К счастью, жильцам обеих квартир удалось вовремя покинуть жилище.

О том, что из окон одного из домов по улице Железнодорожной поселка-станции Арлюк идет дым, соседи сообщили в 06.45. Пожарные тут же выехали на место ЧП, и одновременно с этим вызов передали добровольных пожарным. Именно они первыми прибыли на происшествие. Как сообщили жильцы, они почувствовали запах дыма и вышли из своей квартиры. Также они помогли выйти и соседке. До приезда пожарных все успели покинуть дом. И вовремя: к тому моменту, как добровольцы прибыли на место пожара, из окон шел густой дым. Пожарные локализовали возгорание, не дав ему распространиться дальше.

- В результате площадь пожара составила пять квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - По предварительным данным специалистов, работающих на месте пожара, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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