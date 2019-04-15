2019-04-15T07:24:45+03:00
Происшествия

В Кемерове неизвестный избил школьника

Сейчас нападавшего разыскивают
Кирилл ЧАЩИН
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В кадре нападавший ведет одно из подростков. Кадр: "ВКонтакте"В кадре нападавший ведет одно из подростков. Кадр: "ВКонтакте"
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В Кемерове неизвестный мужчина избил 12-летнего школьника. Еще одному подростку он разрисовал краской лицо.

Инцидент произошел днем 13 апреля во дворах за губернским рынком на проспекте Шахтеров. О том, что случилось с подростками, «Комсомолке» рассказал брат пострадавшего.

- Брат с другом купили в «Доминго» баллончики с краской. Пошли по дворам и увидели трансформаторную будку, стены которой уже были разрисованы. Решили опробовать баллончик - пшикнули. К ним подошел мужик и спросил: «Можно, я тоже попробую, порисую?» Они дали ему баллончик. А он выпустил краску в глаза другу, потом разрисовал ему все лицо. Брат успел закрыть лицо рукой. Мужчина сначала по руке ему пшикнул, а потом сказал: «Руку убери, а то ударю». И брат получил два удара в лицо: сломан нос, опух глаз. Затем он упал, а нападавший стал требовать у него телефон, потом погнался за его другом. В этот момент брат убежал домой, - рассказал брат пострадавшего Данил.

Родители избитого школьника написали заявление в полицию, сняли побои. Сейчас подозреваемого разыскивают. На виде ему около 25 - 30 лет.

Мужчина напал на двух подростков в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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