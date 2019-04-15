2019-04-15T07:42:56+03:00
Общество

Из-за старта последнего сезона «Игры престолов» кемеровчане опоздали на работу

Первую серию финального сезона показали в восемь часов утра
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за старта последнего сезона «Игры престолов» кемеровчане опоздали на работу.Из-за старта последнего сезона «Игры престолов» кемеровчане опоздали на работу.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Утром 15 апреля некоторые кузбассовцы опоздали на работу. Но причиной сегодняшнего опоздания стали не пробки или ДТП, а старт финального сезона «Игры престолов».

Из-за старта последнего сезона ставшего уже культовым сериала некоторые кузбассовцы решили не торопиться с утра на работу.

- Честно скажу: так ждал выхода восьмого сезона, что не мог пропустить первую серию. Поэтому позвонил начальнику и сказал, что проспал. А сам смотрел «Игру престолов». Как всегда - великолепно! - признался Антон. - Как буду выкручиваться в ближайшие шесть недель - пока не знаю.

А вот Виктории Косаревой не пришлось ничего выдумывать, чтобы посмотреть первую серию «Игры».

- Я сейчас нахожусь на больничном, и ничто не могло помешать мне посмотреть первую серию, - смеется девушка. - Специально оформила подписку, чтобы поскорее встретиться с персонажами сериала.

Рада встрече с любимыми персонажами и Татьяна Коршунова:

- Серия без эпика. Просто встреча старых друзей. Но потом, по законам драматургии, зрелище будет все более и более захватывающим!

К слову, первая серия длилась всего 54 минуты, но уже третья и последующие будут идти примерно 1 час 20 минут.

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Мистер Мартин, чья книга стала основой для культового сериала «Игра престолов», не скрывает, что черпал вдохновение в настоящих событиях мировой истории и реальных исторических персонах. Конечно, фантазия уже давно занесла автора очень далеко, но все же некоторые исторические факты и события можно обнаружить. (подробности)

Тест «КП»: «Игра престолов» или нет?

Любой правильный ответ будет засчитываться в твою пользу. Отгадай, принадлежит ли эта цитата героям Джорджа Мартина или какому-то другому любимому персонажу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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