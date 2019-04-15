Поезд отрезал голову мужчине в Кузбассе: подробности инцидента

СЕГОДНЯ 07:36 2019-04-15T08:07:43+03:00

Погибшему мужчине было 32 года Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

Погибшему было 32 года

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Стали известны подробности несчастного случая, который произошел на железной дороге в Ленинске-Кузнецком. Здесь мужчине грузовым составом отрезало голову.

Инцидент произошел на 10-м пикете 198-го километра станции Ленинск-Кузнецкий 1.

- В 16.50 11 апреля грузовым поездом был совершен наезд на мужчину 1986 года рождения. От полученных травм он скончался на месте. Проводится доследственная проверка, - рассказали в кузбасском Следкоме на транспорте.

Напомним, ранее в Сети появились фотографии с места ЧП. В результате наезда поезда мужчине отрезало голову.

ИСТОЧНИК KP.RU