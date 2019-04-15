Поезд отрезал голову мужчине в Кузбассе: подробности инцидента
Погибшему было 32 года
Погибшему мужчине было 32 годаФото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ
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Стали известны подробности несчастного случая, который произошел на железной дороге в Ленинске-Кузнецком. Здесь мужчине грузовым составом отрезало голову.
Инцидент произошел на 10-м пикете 198-го километра станции Ленинск-Кузнецкий 1.
- В 16.50 11 апреля грузовым поездом был совершен наезд на мужчину 1986 года рождения. От полученных травм он скончался на месте. Проводится доследственная проверка, - рассказали в кузбасском Следкоме на транспорте.
Напомним, ранее в Сети появились фотографии с места ЧП. В результате наезда поезда мужчине отрезало голову.
ИСТОЧНИК KP.RU