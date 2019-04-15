Новокузнечанка справила нужду на глазах у прохожих
В Новокузнецке местная жительница неприятно удивила своих земляков. Женщина справила нужду на набережной на глазах у детей и мужчин.
Бесстыжую горожанку сняли на видео прохожие. Женщина вместе с подругами отдыхала на набережной на улице Транспортной. В какой-то момент новокузнечанке приспичило сходить по нужде, и женщина решила справить ее прямо там, где гуляла. Ее не смутило, что мимо проходили дети, подростки, мужчины.
Женщина справляет нужду на набережной в Новокузнецке.
Примечательно, что одна из подруг пыталась прикрыть голозадую женщину, но из этого ничего не вышло.
Горожане осудили поведение своей землячки. Многие отметили, что после такого поступка она недостойна называть себя женщиной.
- Позорное поведение! И это почти в центре города! Женщина могла бы дойти до «Ленты», где есть бесплатные туалеты, это совсем рядом, - отметила новокузнечанка Галина.
ИСТОЧНИК KP.RU