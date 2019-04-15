Новокузнечанка справила нужду на глазах у прохожих

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-15T08:30:09+03:00

Женщину не остановил факт, что мимо шли люди Кадр: Сити-н

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке местная жительница неприятно удивила своих земляков. Женщина справила нужду на набережной на глазах у детей и мужчин.

Бесстыжую горожанку сняли на видео прохожие. Женщина вместе с подругами отдыхала на набережной на улице Транспортной. В какой-то момент новокузнечанке приспичило сходить по нужде, и женщина решила справить ее прямо там, где гуляла. Ее не смутило, что мимо проходили дети, подростки, мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703180" frameborder="0"></iframe> Женщина справляет нужду на набережной в Новокузнецке.

Примечательно, что одна из подруг пыталась прикрыть голозадую женщину, но из этого ничего не вышло.

Горожане осудили поведение своей землячки. Многие отметили, что после такого поступка она недостойна называть себя женщиной.

- Позорное поведение! И это почти в центре города! Женщина могла бы дойти до «Ленты», где есть бесплатные туалеты, это совсем рядом, - отметила новокузнечанка Галина.

ИСТОЧНИК KP.RU