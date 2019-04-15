2019-04-15T08:30:09+03:00
Общество

Новокузнечанка справила нужду на глазах у прохожих

Женщина оголила зад на городской набережной [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщину не остановил факт, что мимо шли люди Кадр: Сити-нЖенщину не остановил факт, что мимо шли люди Кадр: Сити-н
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В Новокузнецке местная жительница неприятно удивила своих земляков. Женщина справила нужду на набережной на глазах у детей и мужчин.

Бесстыжую горожанку сняли на видео прохожие. Женщина вместе с подругами отдыхала на набережной на улице Транспортной. В какой-то момент новокузнечанке приспичило сходить по нужде, и женщина решила справить ее прямо там, где гуляла. Ее не смутило, что мимо проходили дети, подростки, мужчины.

Женщина справляет нужду на набережной в Новокузнецке.

Примечательно, что одна из подруг пыталась прикрыть голозадую женщину, но из этого ничего не вышло.

Горожане осудили поведение своей землячки. Многие отметили, что после такого поступка она недостойна называть себя женщиной.

- Позорное поведение! И это почти в центре города! Женщина могла бы дойти до «Ленты», где есть бесплатные туалеты, это совсем рядом, - отметила новокузнечанка Галина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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