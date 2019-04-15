2019-04-15T08:07:40+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста

Теперь таким заемщикам не требуется предъявлять документы, подтверждающие отсрочку от призыва
Яков КРЫМСКИЙ
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Более подробную информацию по вопросам ипотечного кредитования можно получить в офисах Банка. Фото: Банк УРАЛСИББолее подробную информацию по вопросам ипотечного кредитования можно получить в офисах Банка. Фото: Банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для мужчин призывного возраста. Для этой категории клиентов Банк отменил требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие постоянной или временной отсрочки от призыва на срочную военную службу. Таким образом, при подаче документов на получение ипотечного кредита клиенту не требуется предъявлять военный билет, приписное удостоверение, справку из военкомата и т.п.

Кроме того, при наличии временной отсрочки от призыва клиенту для получения кредита больше не требуется привлечение созаемщиков. Оценка платежеспособности будет проводиться Банком на основе доходов и расходов потенциального заемщика.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам ипотечного кредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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