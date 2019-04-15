У автобуса на ходу лопнуло колесо в Кузбассе
В Анжеро-Судженске у автобуса на ходу лопнуло колесо. Момент аварии попал на видео.
У автобуса на ходу лопнуло колесо.Видео: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"
«Суровые анжерские дороги не выдерживают даже автобусы», - сыронизировал автор видео. Судя по дате, установленной на видеорегистраторе, инцидент произошел в субботу, 13 апреля.
На кадрах видно, что после того, как у автобуса лопнуло колесо, он продолжил ехать еще несколько десятков метров.
В региональной Госавтоинспекции отметили, что сообщение о данном инциденте в ведомство не поступало. Скорее всего, в результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU