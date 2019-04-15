2019-04-15T08:54:58+03:00
Происшествия

У автобуса на ходу лопнуло колесо в Кузбассе

Момент аварии попал на видео
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате инцидента никто не пострадал Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"В результате инцидента никто не пострадал Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"
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В Анжеро-Судженске у автобуса на ходу лопнуло колесо. Момент аварии попал на видео.

У автобуса на ходу лопнуло колесо.Видео: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"

«Суровые анжерские дороги не выдерживают даже автобусы», - сыронизировал автор видео. Судя по дате, установленной на видеорегистраторе, инцидент произошел в субботу, 13 апреля.

На кадрах видно, что после того, как у автобуса лопнуло колесо, он продолжил ехать еще несколько десятков метров.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что сообщение о данном инциденте в ведомство не поступало. Скорее всего, в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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