У автобуса на ходу лопнуло колесо в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-15T08:54:58+03:00

В результате инцидента никто не пострадал Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"

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В Анжеро-Судженске у автобуса на ходу лопнуло колесо. Момент аварии попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703187" frameborder="0"></iframe> У автобуса на ходу лопнуло колесо.Видео: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги) / "ВКонтакте"

«Суровые анжерские дороги не выдерживают даже автобусы», - сыронизировал автор видео. Судя по дате, установленной на видеорегистраторе, инцидент произошел в субботу, 13 апреля.

На кадрах видно, что после того, как у автобуса лопнуло колесо, он продолжил ехать еще несколько десятков метров.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что сообщение о данном инциденте в ведомство не поступало. Скорее всего, в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU