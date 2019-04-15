Здание кемеровской администрации эвакуировали из-за угрозы минирования

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-15T09:16:07+03:00

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В Кемерове эвакуировали здание городской мэрии. Причиной эвакуации могли стать сообщения о минировании.

Днем 15 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что из здания городской администрации на проспекте Советском вывели всех сотрудников. На месте работают правоохранители.

Как рассказал «Комсомольской правде» собственный источник, в 11.30 в здании прозвучала сирена, после чего всех вывели на улицу. Сейчас на месте работают патрульно-постовые службы. Территорию оцепили, внутрь никого не пускают. Когда сотрудники смогут приступить к работе, в данный момент неизвестно.

Возможной причиной эвакуации мэрии стало сообщение о минировании.

ИСТОЧНИК KP.RU