Здание кемеровской администрации эвакуировали из-за угрозы минирования
В Кемерове эвакуировали здание городской мэрии. Причиной эвакуации могли стать сообщения о минировании.
Днем 15 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что из здания городской администрации на проспекте Советском вывели всех сотрудников. На месте работают правоохранители.
Как рассказал «Комсомольской правде» собственный источник, в 11.30 в здании прозвучала сирена, после чего всех вывели на улицу. Сейчас на месте работают патрульно-постовые службы. Территорию оцепили, внутрь никого не пускают. Когда сотрудники смогут приступить к работе, в данный момент неизвестно.
Возможной причиной эвакуации мэрии стало сообщение о минировании.
ИСТОЧНИК KP.RU