На кузбасской трассе выпал снег

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-15T10:32:00+03:00

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Понедельник застал кузбасских водителей врасплох: на трассе Кемерово - Новокузнецк выпал снег.

Неприятный сюрприз 15 апреля преподнесла кузбасским водителям погода. Автолюбители поделились фотографиями, отметив, что на трассе Кемерово - Новокузнецк выпал снег. На кадрах видно, что осадки были приличными: снег лег на обочине ровным толстым слоем.

«Аплодирую стоя переобувшимся в лето», - отметил под фото один из автолюбителей.

- По югу области выпали обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В ближайшие дни осадки не прекратятся, к тому же будут низкие температуры. Это связано с арктической массой, которая спускается в регион. Сегодня в ночь может похолодать до -5 градусов, дневные отметки во вторник будут +2... +7. В среду повыше днем, а в четверг опять похолодание. То есть всю неделю будем наблюдать перепады температур, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

ИСТОЧНИК KP.RU