2019-04-15T10:41:20+03:00
Происшествия

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Новокузнецке

В результате аварии погибли два пассажира легковушки
Екатерина БОРМОТОВА
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В момент аварии в машине находились шесть человекВ момент аварии в машине находились шесть человек
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Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Новокузнецке вечером 14 апреля. В результате аварии погибли два пассажира «десятки».

Авария произошла на проспекте Строителей около 19.20.

- Предварительно, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем на опору уличного освещения. В результате от полученных травм погибли двое его пассажиров. Водитель был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне «десятки» были еще три пассажира, которые не получили травм. Кроме того, известно, что водитель сел за руль пьяным и без прав.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что момент смертельной аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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