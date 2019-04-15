В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Новокузнецке
Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Новокузнецке вечером 14 апреля. В результате аварии погибли два пассажира «десятки».
Авария произошла на проспекте Строителей около 19.20.
- Предварительно, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем на опору уличного освещения. В результате от полученных травм погибли двое его пассажиров. Водитель был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне «десятки» были еще три пассажира, которые не получили травм. Кроме того, известно, что водитель сел за руль пьяным и без прав.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что момент смертельной аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU