10 учреждений эвакуировали в Кемерове из-за угрозы взрыва
В Кемерове днем 15 апреля эвакуировали людей из 10 учреждений. Причиной эвакуации стали сообщения о минировании зданий.
Ситуацию с анонимными сообщениями прокомментировали городские власти.
- Сообщения были отправлены в администрацию Кемерова, ее структурные подразделения, бизнес-центры, учреждения здравоохранения. Ни один из фактов угрозы не подтвердился, - отметили в кемеровской мэрии.
По данным на 14.20 были проверены все 10 объектов, которые получили сообщения. Кемеровчан просят проявить терпение в связи с проведением спецдействий, поскольку эвакуация и изменение режима работы учреждений - вынужденные меры, связанные с обеспечением безопасности горожан.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что из-за угрозы минирования эвакуировали сотрудников из здания городской мэрии на проспекте Советском.
ИСТОЧНИК KP.RU