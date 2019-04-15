2019-04-15T11:45:06+03:00
Происшествия

10 учреждений эвакуировали в Кемерове из-за угрозы взрыва

Городские власти прокомментировали ситуацию
Екатерина БОРМОТОВА
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Людей эвакуировали из 10 учрежденийЛюдей эвакуировали из 10 учрежденийФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове днем 15 апреля эвакуировали людей из 10 учреждений. Причиной эвакуации стали сообщения о минировании зданий.

Ситуацию с анонимными сообщениями прокомментировали городские власти.

- Сообщения были отправлены в администрацию Кемерова, ее структурные подразделения, бизнес-центры, учреждения здравоохранения. Ни один из фактов угрозы не подтвердился, - отметили в кемеровской мэрии.

По данным на 14.20 были проверены все 10 объектов, которые получили сообщения. Кемеровчан просят проявить терпение в связи с проведением спецдействий, поскольку эвакуация и изменение режима работы учреждений - вынужденные меры, связанные с обеспечением безопасности горожан.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что из-за угрозы минирования эвакуировали сотрудников из здания городской мэрии на проспекте Советском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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