Первые грозы прогремели в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-15T12:19:07+03:00

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В Кузбассе на прошедших выходных прогремели первые в этом году грозы. Атмосферное явление прокомментировали синоптики.

В воскресенье, 14 апреля, в Кузбассе прогремели первые в этом году грозы. Первыми гром и молнии наблюдали жители поселка Усть-Кабырза: здесь грозы прогремели в 15.30 и 16.14. В тот же день грозы зафиксировали в Междуреченске в 22.47 и в 23.55.

- На выходных погода в регионе была разнообразной. На юге прогремели первые в этом году грозы, прошли дожди и даже выпал снег, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Собеседница издания уточнила, что в прошлом году в апреле гроз в Кузбассе еще не наблюдалось. Первый гром без осадков прогремел в Кемерове 30 марта.

- В 2017 году в Междуреченске наблюдалась первая гроза 17 апреля. Тогда был сильный ветер до 26 метров в секунду и град, - отметила Наталья Полуэктова.

ИСТОЧНИК KP.RU